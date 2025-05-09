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Регион
9 мая, 13:14

Артемий Лебедев пожаловался на отравление, под подозрением беляш

Блогер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом

Обложка © ТАСС/ URA.RU / Илья Московец

Обложка © ТАСС/ URA.RU / Илья Московец

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Впервые за 30 лет пищевое отравление для него закончилось рвотой.

«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — рассказал блогер в соцсети VK.

Лебедев добавил, что до этого его тошнило в 16 лет после портвейна. Дизайнер отметил, что случившееся стало для него неприятным опытом.

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Ранее Артемий Лебедев раскритиковал русофобскую политику Латвии. В прошлом она была индустриально развитой республикой, выпускавшей электронику, автомобили и, в частности, известные советские микроавтобусы «РАФ», а сейчас перестала развиваться, отметил блогер.

Никита Никонов
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