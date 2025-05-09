Артемий Лебедев пожаловался на отравление, под подозрением беляш
Блогер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом
Обложка © ТАСС/ URA.RU / Илья Московец
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Впервые за 30 лет пищевое отравление для него закончилось рвотой.
«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — рассказал блогер в соцсети VK.
Лебедев добавил, что до этого его тошнило в 16 лет после портвейна. Дизайнер отметил, что случившееся стало для него неприятным опытом.
Ранее Артемий Лебедев раскритиковал русофобскую политику Латвии. В прошлом она была индустриально развитой республикой, выпускавшей электронику, автомобили и, в частности, известные советские микроавтобусы «РАФ», а сейчас перестала развиваться, отметил блогер.