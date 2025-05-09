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9 мая, 15:20

Фигуристка Анна Щербакова посетила встречу Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Фигуристка Анна Щербакова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Фигуристка Анна Щербакова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Победительница Олимпийских игр в фигурном катании Анна Щербакова побывала на кремлёвских переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия председателя КНР в России», — написала Щербакова в китайской социальной сети Weibo.

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Ранее в Министерстве иностранных дел России поделились подробностями неофициальных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и китайским руководителем Си Цзиньпином. В ходе беседы за чаем лидеры двух мировых держав рассмотрели ситуацию на Украине и ключевые проблемы международной повестки. Китайский лидер особо отметил важность ликвидации глубинных причин, породивших нынешний кризис.

Александра Мышляева
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