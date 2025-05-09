Фигуристка Анна Щербакова посетила встречу Путина и Си Цзиньпина в Кремле
Фигуристка Анна Щербакова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Победительница Олимпийских игр в фигурном катании Анна Щербакова побывала на кремлёвских переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.
«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия председателя КНР в России», — написала Щербакова в китайской социальной сети Weibo.
Ранее в Министерстве иностранных дел России поделились подробностями неофициальных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и китайским руководителем Си Цзиньпином. В ходе беседы за чаем лидеры двух мировых держав рассмотрели ситуацию на Украине и ключевые проблемы международной повестки. Китайский лидер особо отметил важность ликвидации глубинных причин, породивших нынешний кризис.