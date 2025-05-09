Легендарный диктор Левитан зачитал новости с фронта с помощью ИИ в честь 80-летия Победы

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне легендарный диктор Юрий Левитан вернулся в эфир — и теперь вещает на двух языках: испанском и английском. В прямом эфире RT он зачитал актуальные новости о Параде Победы, а также произнёс вдохновляющую речь о Великой Победе.

Левитан зачитал новости с фронтов с помощью ИИ. Видео © Telegram / RT на русском

С помощью современных технологий искусственного интеллекта (ИИ) его голос оживил новости с фронтов специальной военной операции (СВО) на русском языке.

Проект был реализован при поддержке компании Cognitive Pilot, известного разработчика российских систем ИИ. Это полностью отечественная разработка, основанная на адаптации генеративной нейросети «Ипполит», с помощью которой удалось воссоздать не только голос Юрия Левитана, но и его манеру речи, характерную для всех его исторических выступлений.

Левитан зачитал новости с фронтов с помощью ИИ. Видео © Telegram / RT на русском

Важным моментом стало применение синтеза лицевой анимации и голосовой трансформации, что позволило максимально точно воспроизвести внешний облик диктора и его неповторимый стиль речи. Сами тексты, переданные голосом Левитана, были сгенерированы на основе уникальной модели голоса диктора, разработанной компанией «Наносемантика».

Технологии ИИ позволили зрителям не только услышать знакомый голос, но и увидеть, как бы выглядели последние новостные сводки, если бы их зачитывал один из главных символов Победы. Этот момент стал ярким примером того, как современные российские разработки могут восстанавливать исторические фигуры и их наследие с помощью инновационных технологий.