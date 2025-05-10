Скандального рэпера Xatar нашли мёртвым в Германии
Рэпер Xatar. Обложка © X / xataroffiziell
В Германии при загадочных обстоятельствах скончался 43-летний рэпер и бизнесмен Xatar (настоящее имя — Дживар Хаджаби). Тело эпатажного музыканта иранского происхождения нашли в Кёльне или Берлине – точное место пока не разглашается.
Смерть Xatar окутана тайнами. Причина кончины звезды немецкого рэпа также неизвестна. Друзья и коллеги артиста при этом подтвердили трагическую новость.
По информации источников, полиция рассматривает версию насильственной смерти. Прокуратура начала расследование по статье «причастность третьих лиц». Несмотря на отсутствие видимых следов насилия, правоохранители настаивают на вскрытии и проведении экспертиз.
Xatar – личность крайне противоречивая. Родился в Иране, вырос в Германии. Стал известен не только благодаря музыке, но и криминальному прошлому. В конце нулевых он ворвался на немецкую хип-хоп сцену, основал свой лейбл и быстро завоевал популярность. Однако вместе со славой пришли и проблемы с законом. Самый громкий скандал, связанный с Xatar: ограбление машины с золотом и драгоценностями на сумму 1,8 миллиона евро. Преступление, совершённое в 2009 году, до сих пор остается нераскрытым, а золото так и не нашли. Xatar был осужден на несколько лет, но вышел на свободу досрочно.
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