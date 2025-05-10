Скандального рэпера Xatar нашли мёртвым в Германии

Xatar – личность крайне противоречивая. Родился в Иране, вырос в Германии. Стал известен не только благодаря музыке, но и криминальному прошлому. В конце нулевых он ворвался на немецкую хип-хоп сцену, основал свой лейбл и быстро завоевал популярность. Однако вместе со славой пришли и проблемы с законом. Самый громкий скандал, связанный с Xatar: ограбление машины с золотом и драгоценностями на сумму 1,8 миллиона евро. Преступление, совершённое в 2009 году, до сих пор остается нераскрытым, а золото так и не нашли. Xatar был осужден на несколько лет, но вышел на свободу досрочно.