Президент Бразилии Лула да Силва назвал безумием вооружение ЕС и его союзников
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал усиление милитаризации в странах Европы и их партнёров, включая Японию. По его словам, такая тенденция представляет собой «абсурдную ситуацию».
«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встаёт на военные рельсы», — заявил после визита в Москву на 9 Мая.
Ранее Лула да Силва заявил, что его страна готова приложить усилия для достижения мира и прекращения военных действий на Украине. Он отметил, что Бразилия выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.