Президент Бразилии Лула да Силва назвал безумием вооружение ЕС и его союзников

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал усиление милитаризации в странах Европы и их партнёров, включая Японию. По его словам, такая тенденция представляет собой «абсурдную ситуацию».

«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встаёт на военные рельсы», — заявил после визита в Москву на 9 Мая.