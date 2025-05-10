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Регион
10 мая, 11:58

Президент Бразилии Лула да Силва назвал безумием вооружение ЕС и его союзников

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал усиление милитаризации в странах Европы и их партнёров, включая Японию. По его словам, такая тенденция представляет собой «абсурдную ситуацию».

«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встаёт на военные рельсы», — заявил после визита в Москву на 9 Мая.

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Ранее Лула да Силва заявил, что его страна готова приложить усилия для достижения мира и прекращения военных действий на Украине. Он отметил, что Бразилия выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Александра Мышляева
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