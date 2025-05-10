В России утвердили правила оказания медпомощи иностранцам
Мишустин подписал постановление о правилах оказания медпомощи иностранцам в РФ
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому уточняются правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам, там также оговаривается, когда такая помощь предоставляется бесплатно. Текст документа появился на официальном портале нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031-го.
«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — сказано в тексте.
Иностранцы смогут рассчитывать на бесплатную помощь и в случаях, когда медицинское вмешательство требуется срочно. Например, при травмах, отравлениях, несчастных случаях. Врачи помогут пациентам по договорам о предоставлении платных медицинских услуг, ДМС и ОМС. При этом в постановлении закрепляется, что если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранцам, то действуют правила такого соглашения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме сообщил, что примерно 640 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально и включены в реестр контролируемых лиц МВД. Он напомнил, что такой реестр ведётся с февраля 2025 года.