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Регион
26 марта, 12:22

Число нелегально находящихся в РФ иностранцев перевалило за полмиллиона

Мишустин: Примерно 640 тысяч иностранцев нелегально находятся в РФ

Примерно 640 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально и включены в реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме, где представил отчёт о деятельности правительства.

«С февраля 2025 года <...> введён реестр контролируемых лиц. Это база МВД об иностранцах, которые находятся нелегально в России. <...> Туда включили около 640 тысяч лиц», — отметил премьер.

Ранее Life.ru сообщал, что кадровый кризис в РФ привёл к появлению новых мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия будет стремиться привозить оттуда персонал и низкой, и высокой квалификации. Однако все рабочие мигранты, как и велит закон, должны будут сдать тест на знание русского языка.


Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России
Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России
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ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Демьянова
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