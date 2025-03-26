Число нелегально находящихся в РФ иностранцев перевалило за полмиллиона
Мишустин: Примерно 640 тысяч иностранцев нелегально находятся в РФ
Примерно 640 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально и включены в реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме, где представил отчёт о деятельности правительства.
«С февраля 2025 года <...> введён реестр контролируемых лиц. Это база МВД об иностранцах, которые находятся нелегально в России. <...> Туда включили около 640 тысяч лиц», — отметил премьер.
Ранее Life.ru сообщал, что кадровый кризис в РФ привёл к появлению новых мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия будет стремиться привозить оттуда персонал и низкой, и высокой квалификации. Однако все рабочие мигранты, как и велит закон, должны будут сдать тест на знание русского языка.
ТАСС / Александр Демьянчук