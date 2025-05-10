Свыше 7 миллионов человек приняли участие в виртуальной минуте молчания 9 Мая

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогли присоединиться к масштабной онлайн-акции — виртуальной минуте молчания. Более 7 миллионов человек, включая известных артистов и блогеров — комика Азамата Мусагалиева, телеведущую Ольгу Бузову, певца Николая Баскова, актрису Настасью Самбурскую, а также стримеров и блогеров Юлию Гаврилину, Анну Покров, Славу Бустера, Милану Некрасову и других — почтили память героев, запустив в специальном мини-приложении звук метронома.

VK также представила ряд других инициатив к юбилею Победы. В рамках акции «Синий платочек 80» пользователи делились фотографиями своих родственниц военных лет. В 10 городах России появились зеркальные стелы с дополненной реальностью, показывающие, как выглядели ключевые исторические места в 1941–1945 годах. Все проекты были объединены на специальном сайте, где можно было узнать больше о событиях войны и подвигах советских людей.

«День Победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать своё будущее», — рассказала зам старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.