Москву ждёт аномальный холод и дожди на следующей неделе

В начале следующей недели Москву ожидает резкое похолодание и проливные дожди, местами возможен мокрый снег. Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» предупреждает об аномально низких температурах, на 10-11 градусов ниже нормы.

В понедельник, 12 мая, циклон принесёт усиление непогоды. Ночью температура опустится до -1℃, а днём не поднимется выше +4…+9℃. Прогнозируются ливневые дожди, местами переходящие в мокрый снег.

В последующие дни ожидается неустойчивая погода с вероятностью кратковременных локальных дождей. Ночная температура составит +1…+6℃, днём воздух прогреется до +13℃, а к концу недели — до +10…+15℃.

По словам Тишковца, возвращение к нормальным температурным показателям следует ожидать только в последней декаде мая.