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10 мая, 19:40

Москву ждёт аномальный холод и дожди на следующей неделе

Похолодание в Москве. Фото © Life.ru

Похолодание в Москве. Фото © Life.ru

В начале следующей недели Москву ожидает резкое похолодание и проливные дожди, местами возможен мокрый снег. Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» предупреждает об аномально низких температурах, на 10-11 градусов ниже нормы.

В понедельник, 12 мая, циклон принесёт усиление непогоды. Ночью температура опустится до -1℃, а днём не поднимется выше +4…+9℃. Прогнозируются ливневые дожди, местами переходящие в мокрый снег.

В последующие дни ожидается неустойчивая погода с вероятностью кратковременных локальных дождей. Ночная температура составит +1…+6℃, днём воздух прогреется до +13℃, а к концу недели — до +10…+15℃.

По словам Тишковца, возвращение к нормальным температурным показателям следует ожидать только в последней декаде мая.

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Ранее Life.ru писал, что в ближайшие дни москвичам придётся запастись терпением. По информации от Татьяны Поздняковой, ведущей специалиста «Метеоновостей», в столичном регионе ожидается прохладная погода до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13 градусов, что на 5 градусов ниже нормы для этого времени года.

Анастасия Никонорова
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