Уложил точным хуком с правой: Стало известно, что ждёт самбиста за нападение на сотрудницу клуба

Самбист Алексей Гончаров может получить до трёх лет лишения свободы по уголовному делу о нанесении телесных повреждений. Инцидент произошёл в калининградском ночном клубе, где 26-летняя менеджер Мария получила два перелома в области глаза после того, как попросила бойца расплатиться по счёту. По словам пострадавшей, никакого конфликта перед этим не было: она попросила Гончарова оплатить заказ, на что тот ответил ударом.