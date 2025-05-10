Уложил точным хуком с правой: Стало известно, что ждёт самбиста за нападение на сотрудницу клуба
Самбисту Гончарову грозит 3 года тюрьмы за нападение на сотрудницу ночного клуба
Алексей Гончаров. Обложка © Youtube / TRUE GYM MMA
Самбист Алексей Гончаров может получить до трёх лет лишения свободы по уголовному делу о нанесении телесных повреждений. Инцидент произошёл в калининградском ночном клубе, где 26-летняя менеджер Мария получила два перелома в области глаза после того, как попросила бойца расплатиться по счёту. По словам пострадавшей, никакого конфликта перед этим не было: она попросила Гончарова оплатить заказ, на что тот ответил ударом.
Момент удара и рассказ пострадавшей девушки. Обложка © SHOT
Всероссийская федерация самбо уже отреагировала на произошедшее, заявив о пожизненном отстранении спортсмена от соревнований. Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, максимальное наказание по которой предусматривает трёхлетний срок заключения.
Напомним, о происшествии стало известно вчера: в калининградском ночном клубе «Эйфория» случился скандал, когда российский самбист Алексей Гончаров ударил девушку-менеджера. Очевидцы сообщают, что спортсмен был пьян и пытался уйти, не оплатив счёт.