Китай и Россия стоят плечом к плечу, заявил Ван И
Ван И: Пока Китай и Россия стоят вместе, политика силы не восторжествует
Ван И. Обложка © kremlin.ru
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что политика силы не сможет одержать победу, пока Китай и Россия находятся в тесном сотрудничестве. Он сделал это утверждение по итогам своего визита.
«Пока два великих государства — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и активно взаимодействуют, международный порядок останется стабильным, справедливость в мире не исчезнет, а политика силы не восторжествует», — отметил Ван И.
Ранее Ван И также подчёркивал, что изменения в международной обстановке — это обычное явление. Однако взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией сохраняются неизменными.