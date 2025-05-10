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Регион
10 мая, 19:18

Китай и Россия стоят плечом к плечу, заявил Ван И

Ван И: Пока Китай и Россия стоят вместе, политика силы не восторжествует

Ван И. Обложка © kremlin.ru

Ван И. Обложка © kremlin.ru

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что политика силы не сможет одержать победу, пока Китай и Россия находятся в тесном сотрудничестве. Он сделал это утверждение по итогам своего визита.

«Пока два великих государства — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и активно взаимодействуют, международный порядок останется стабильным, справедливость в мире не исчезнет, а политика силы не восторжествует», — отметил Ван И.

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Ранее Ван И также подчёркивал, что изменения в международной обстановке — это обычное явление. Однако взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией сохраняются неизменными.

Лия Мурадьян
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