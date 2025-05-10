Китай и Россия стоят плечом к плечу, заявил Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что политика силы не сможет одержать победу, пока Китай и Россия находятся в тесном сотрудничестве. Он сделал это утверждение по итогам своего визита.

«Пока два великих государства — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и активно взаимодействуют, международный порядок останется стабильным, справедливость в мире не исчезнет, а политика силы не восторжествует», — отметил Ван И.