США наладили ещё один разорванный в 2022 году канал с Россией
Россия возобновила импорт дикого риса из США и стала его главным покупателем
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В начале 2025 года Россия неожиданно возобновила импорт дикого риса из США, которые прекратились к марту 2022-го, закупив его в феврале и марте на рекордные 450 тысяч долларов. Согласно данным американской статистической службы, проанализированным РИА «Новости», Москва заняла первое место среди покупателей этой продукции.
В феврале США поставили в РФ дикий рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Это стало рекордом с 2015 года, когда российские компании закупили у американцев товара на 431,7 тысячи долларов.
Всего США в марте поставили за рубеж дикого риса на два миллиона долларов, при этом главным его покупателем стала Россия. За ней идут Бельгия — 289 тысяч долларов, Британия — 287 тысяч, Канада — 279 тысяч, Мексика — 173 тысячи.
А ранее стало известно, что страны Евросоюза в феврале нарастили поставки вина в Россию. Объём поставок составил 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше по сравнению с январём.