США наладили ещё один разорванный в 2022 году канал с Россией

В начале 2025 года Россия неожиданно возобновила импорт дикого риса из США, которые прекратились к марту 2022-го, закупив его в феврале и марте на рекордные 450 тысяч долларов. Согласно данным американской статистической службы, проанализированным РИА «Новости», Москва заняла первое место среди покупателей этой продукции.

В феврале США поставили в РФ дикий рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Это стало рекордом с 2015 года, когда российские компании закупили у американцев товара на 431,7 тысячи долларов.

Всего США в марте поставили за рубеж дикого риса на два миллиона долларов, при этом главным его покупателем стала Россия. За ней идут Бельгия — 289 тысяч долларов, Британия — 287 тысяч, Канада — 279 тысяч, Мексика — 173 тысячи.