В России введут новые правила проверки водителей на трезвость: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года процедура медицинского освидетельствования водителей на опьянение станет значительно строже. Минздрав опубликовал проект новых правил, действующих до 2031 года.

Минздрав решил ужесточить проверку водителей на трезвость. Ключевыми изменениями стали:

Комплексная проверка: Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр;

Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр; Обязательный забор: Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы;

Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы; Нет частичного отказа: Отказ от любой части процедуры (осмотра, анализа) будет приравнен к полному отказу от освидетельствования;

Напомним, что отказ от медосвидетельствования влечёт штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Новые правила фактически убирают возможность избежать полной проверки, ссылаясь на согласие только на часть процедур.