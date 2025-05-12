«Не каждый сможет там жить»: Актриса Екатерина Васильева встала на путь смирения в монастыре
Подруга актрисы Екатерины Васильевой рассказала о её жизни в монастыре
Екатерина Васильева. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов
Наталья Виноградова, подруга народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой, рассказала kp.ru, как звезде «Чародеев» живётся в монастыре. По её словам, актриса встала на путь смирения и вынуждена соблюдать особый график, установленный в духовной обители. Однако приятельницам удаётся общаться по телефону.
«В монастыре, как вы понимаете, особый график. Не каждый сможет там жить. Нужно иметь настоящее, искреннее смирение. И Екатерина Сергеевна его в какой-то момент получила», — подчеркнула её подруга.
Она добавила, что в монастыре нужно соблюдать правила. Если что-то не получается, никто не будет наказывать, но стремление следовать порядкам обязательно. В то же время монахини живут как обычные люди, испытывая радости и печали. Кстати, именно звезда привела свою приятельницу в религию.
Наталья также отметила, что монастырская жизнь повиляла на артистку, у которой был непростой и порой резкий характер. Тем не менее Васильева могла отдать последнее тому, кто нуждался в помощи, уверена собеседница издания.
Напомним, Екатерина Васильева ушла в монастырь, приняв постриг под именем инокини Василисы. Психолог полагает, что такие перемены в жизни актрисы связаны с пережитым ею нарциссическим кризисом, который стал толчком к переосмыслению жизненных ценностей.