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12 мая, 03:09

«Не каждый сможет там жить»: Актриса Екатерина Васильева встала на путь смирения в монастыре

Подруга актрисы Екатерины Васильевой рассказала о её жизни в монастыре

Екатерина Васильева. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

Екатерина Васильева. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

Наталья Виноградова, подруга народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой, рассказала kp.ru, как звезде «Чародеев» живётся в монастыре. По её словам, актриса встала на путь смирения и вынуждена соблюдать особый график, установленный в духовной обители. Однако приятельницам удаётся общаться по телефону.

«В монастыре, как вы понимаете, особый график. Не каждый сможет там жить. Нужно иметь настоящее, искреннее смирение. И Екатерина Сергеевна его в какой-то момент получила», — подчеркнула её подруга.

Она добавила, что в монастыре нужно соблюдать правила. Если что-то не получается, никто не будет наказывать, но стремление следовать порядкам обязательно. В то же время монахини живут как обычные люди, испытывая радости и печали. Кстати, именно звезда привела свою приятельницу в религию.

Наталья также отметила, что монастырская жизнь повиляла на артистку, у которой был непростой и порой резкий характер. Тем не менее Васильева могла отдать последнее тому, кто нуждался в помощи, уверена собеседница издания.

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Напомним, Екатерина Васильева ушла в монастырь, приняв постриг под именем инокини Василисы. Психолог полагает, что такие перемены в жизни актрисы связаны с пережитым ею нарциссическим кризисом, который стал толчком к переосмыслению жизненных ценностей.

Борис Эльфанд
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