В Афганистане запретили играть в шахматы по «религиозным соображениям»

В Афганистане введён полный запрет на игру в шахматы на неопределённый срок по решению властей, контролируемых движением «Талибан»*. Официальной причиной стали «религиозные соображения», пишет Khaama Press.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока инициировало закрытие Афганской шахматной федерации и отмену всех связанных с этим видом спорта мероприятий, сказано в материале агентства. Это решение выглядит удивительным на фоне недавнего роста популярности шахмат в стране. Всего за несколько дней до запрета местные активисты обращались в правительство с просьбой о финансовой поддержке развития этого интеллектуального спорта. Исторически шахматы пользовались уважением в исламском мире, что делает нынешний запрет неожиданным шагом даже для режима талибов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Афганистане запретили вести фото- и видеосъёмку людей и животных. Нарушители будут отвечать перед судом. Запрет действует на территории пятнадцати регионов страны. Из-за него местные СМИ перешли на работу в радиоформате: диктор зачитывает текст, а визуальный ряд состоит из отдельных кадров с природой или государственными учреждениями. Запрет распространяется не только на организации, но и на частные лица.