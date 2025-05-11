Президент Буркина-Фасо Траоре: Киев стал жертвой манипуляций стран Запада
Ибрагим Траоре. Обложка © Life.ru
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что Киев стал жертвой манипуляций западных стран. По его словам, эти действия преследуют цель уничтожить Украину и захватить её критически важные ресурсы.
Траоре заметил, что Украина допускает серьёзные ошибки, и призвал её властей задуматься.
«Они стали жертвами манипуляций. Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов, — пусть продолжают воевать», — приводит комментарий Траоре агентство РИА «Новости».
Он отметил, что каждый народ должен осознавать, как важно не давать манипулировать собой и избегать опасных ситуаций.
Напомним, Ибрагим Траоре прибыл в Москву 8 мая. Он принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время приёма делегации Буркина-Фасо в Кремле он обратился к Путину на русском языке, назвав его «товарищем президентом».