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Регион
11 мая, 19:05

В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревога объявлена в десяти областях Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

Тревога объявлена в десяти областях Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

В Киеве, Киевской области и ещё девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Сигнал авиационной опасности действует почти на половине территории Незалежной. Сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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Масштабную воздушную тревогу на Украине объявляют второй раз за день. Ранее сирены работали в Киеве и ещё восьми регионах Незалежной. Напомним, что в полночь 11 мая прекратило действие трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь юбилея Победы.

Юрий Лысенко
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