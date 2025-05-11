В Киеве и восьми областях Украины взревели сирены воздушной тревоги

В Киеве и сразу восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация официального ресурса для оповещения населения.

Ранее Life.ru сообщал, что срок перемирия, объявленного Россией по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, закончился 11 мая в полночь в Москве. В МО РФ сообщили, что за всё это время ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу.