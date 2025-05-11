ВСУ под прикрытием перемирия пять раз пытались прорвать границу России

Украинская армия пять раз пыталась атаковать российскую территорию и порваться через госграницу в Курскую и Белгородскую области, пока в зоне спецоперации действовало трёхдневное перемирие в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что также ВСУ 37 раз пытались перейти в наступление вблизи Павловки, Будки Сумской области, Тёткино Курской области, под Березниками в Харьковской области, а также в районах нескольких посёлков в ДНР и ЛНР. Все вражеские атаки были успешно отражены, отметили в Минобороны РФ.