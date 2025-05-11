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Регион
11 мая, 10:05

ВСУ под прикрытием перемирия пять раз пытались прорвать границу России

МО РФ: Войска Украины 5 раз пытались атаковать границу РФ за время перемирия

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинская армия пять раз пыталась атаковать российскую территорию и порваться через госграницу в Курскую и Белгородскую области, пока в зоне спецоперации действовало трёхдневное перемирие в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что также ВСУ 37 раз пытались перейти в наступление вблизи Павловки, Будки Сумской области, Тёткино Курской области, под Березниками в Харьковской области, а также в районах нескольких посёлков в ДНР и ЛНР. Все вражеские атаки были успешно отражены, отметили в Минобороны РФ.

ПВО России с 8 мая сбила 58 дронов ВСУ за пределами зоны спецоперации
ПВО России с 8 мая сбила 58 дронов ВСУ за пределами зоны спецоперации

Напомним, 8, 9, 10 мая в зоне СВО действовало временное перемирие по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В своём выступлении 11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о многократных нарушениях перемирия со стороны ВСУ. Сейчас перемирие завершилось, и российские войска вновь громят противника в зоне спецоперации.

Татьяна Миссуми
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