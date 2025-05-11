ПВО России с 8 мая сбила 58 дронов ВСУ за пределами зоны спецоперации

Российские силы ПВО с 8 мая уничтожили 58 украинских дронов самолётного типа за пределами зоны спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

Россиянин чудом выжил в сгоревшем дотла авто после сброса бомбы с дрона ВСУ

Россиянин чудом выжил в сгоревшем дотла авто после сброса бомбы с дрона ВСУ

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские Вооружённые силы, пытаясь атаковать Россию в дни перемирия, понесли огромные потери. Он отметил, что ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Белгородской и Курской областях.