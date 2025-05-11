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Регион
11 мая, 09:34

ПВО России с 8 мая сбила 58 дронов ВСУ за пределами зоны спецоперации

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SuriPics168

Российские силы ПВО с 8 мая уничтожили 58 украинских дронов самолётного типа за пределами зоны спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

«С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа противника вне зоны проведения СВО», — сообщили в Министерстве.

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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские Вооружённые силы, пытаясь атаковать Россию в дни перемирия, понесли огромные потери. Он отметил, что ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Белгородской и Курской областях.

Владимир Озеров
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