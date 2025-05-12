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Регион
11 мая, 23:43

Суд арестовал обвиняемого в смерти финалистки «Миссис Россия-2019» Маурер

Наталья Маурер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natasha_boska

Наталья Маурер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natasha_boska

Тимирязевский суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер. В вину задержанному Паштаеву А.Н. вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

По версии следствия, между Маурер и Паштаевым произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина сильно избил женщину, в результате чего она скончалась. В случае доказательства вины, задержанному грозит до 15 лет колонии.

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Ранее Life.ru сообщал, что участница конкурса «Миссис Россия» трагически погибла в 40 лет. Родственники не раскрывали подробностей произошедшего. В 2019 году Наталья выиграла конкурс «Миссис Нижний Новгород», она также участвовала в конкурсе «Миссис Россия». Маурер работала скрипачкой и выступала вместе с мужем Артёмом, который является солистом балета Нижегородского театра оперы и балета. У погибшей остались трое детей.

Лия Мурадьян
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