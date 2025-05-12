Суд арестовал обвиняемого в смерти финалистки «Миссис Россия-2019» Маурер

Тимирязевский суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер. В вину задержанному Паштаеву А.Н. вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

По версии следствия, между Маурер и Паштаевым произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина сильно избил женщину, в результате чего она скончалась. В случае доказательства вины, задержанному грозит до 15 лет колонии.