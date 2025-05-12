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Регион
12 мая, 02:00

Более 150 стран пригласили в Москву на встречу по безопасности под эгидой СБ РФ

Москва. Обложка © freepik / bearfotos

Москва. Обложка © freepik / bearfotos

С 27 по 29 мая в Москве состоится крупнейший международный форум по вопросам глобальной безопасности, на который приглашены представители более 150 государств, включая страны Глобального Юга, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также руководители свыше 20 международных организаций.

Как сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ, встреча пройдёт под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу и станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов современности.

Это ежегодное мероприятие, проводимое с 2010 года, традиционно собирает ведущих экспертов в области безопасности для выработки совместных решений по противодействию международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркотрафику.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выдвинул инициативу о создании трибунала «Нюрнберг 2.0» по завершении конфликта на Украине. Он полагает, что это позволит юридически оценить действия всех, кто связан с киевским правительством, включая его идеологов, финансистов и заказчиков.

Артём Гапоненко
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