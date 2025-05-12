Более 150 стран пригласили в Москву на встречу по безопасности под эгидой СБ РФ

С 27 по 29 мая в Москве состоится крупнейший международный форум по вопросам глобальной безопасности, на который приглашены представители более 150 государств, включая страны Глобального Юга, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также руководители свыше 20 международных организаций.

Как сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ, встреча пройдёт под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу и станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов современности.

Это ежегодное мероприятие, проводимое с 2010 года, традиционно собирает ведущих экспертов в области безопасности для выработки совместных решений по противодействию международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркотрафику.