Россиянам рассказали, как бесплатно получить от государства земельный участок и дачу

Многие россияне имеют реальную возможность получить дачу или земельный участок от государства на безвозмездной основе. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что подобные участки обычно предоставляются в соответствии с действующим законодательством или региональными программами поддержки определённых социальных и профессиональных групп. В частности, многодетные семьи могут претендовать на земельный участок, при условии соблюдения ряда требований. Гаврилов заявил, что все члены семьи должны быть гражданами России. Участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. Он также добавил, что в некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилье.

«Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — заявил Гаврилов.

Кроме того, молодые специалисты, занятые в сельской местности, такие как учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие, также могут получить землю для ведения личного подсобного хозяйства или строительства индивидуального жилья, добавил Гаврилов. Изначально участок предоставляется в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Если специалист продолжает работать в сельской местности на протяжении этого периода, он имеет право оформить участок в собственность. Депутат уточнил, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он ещё не размежеван. В таком случае придётся заняться оформлением границ за свой счёт.

Есть и те, кто может получить участок вообще без очередей и торгов, а именно Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Гаврилов добавил, что в списки льготников с правом на бесплатную землю входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Депутат также упомянул о возможности получения земли по программам, таким как «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», открытых для всех россиян. Он уточнил, что земля предоставляется на пятилетний срок для строительства жилья, ведения бизнеса или сельскохозяйственной деятельности, с обязательным условием её целевого использования.