В Британии заявили о подготовке совместного пакта с ЕС в сфере обороны и безопасности

ЕС и Великобритания планируют объявить на следующей неделе о новом соглашении в области обороны и безопасности, которое позволит Лондону участвовать в европейских оборонных инициативах. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание сообщает, что в документе говорится о том, что Лондон и Брюссель переживают переломный момент, столкнувшись с самой серьёзной угрозой за последние годы, вызванной, в частности, ситуацией на Украине. В документе утверждается, что масштаб этой угрозы требует разработки принципиально нового и чрезвычайно амбициозного соглашения в сфере безопасности.

«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведёт к самому тесному сближению Британии с ЕС со времён Брексита», — говорится в материале.

Издание отмечает, что документ нацелен на укрепление сотрудничества между сторонами для повышения эффективности переброски военных сил и техники по европейской территории. Цель — обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение. Соглашение также позволяет Великобритании присоединяться к учениям ЕС по урегулированию кризисов.

В публикации также говорится, что документ разработан для обхода возможного вето США на действия НАТО. Соглашение также обязывает стороны к полугодовым стратегическим консультациям по ключевым регионам, таким как Россия, Западные Балканы и Восточная Азия.