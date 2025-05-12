Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 06:50

В Британии заявили о подготовке совместного пакта с ЕС в сфере обороны и безопасности

The Times: ЕС и Британия подготовят на следующей неделе новый оборонный пакт

Флаг ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Флаг ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

ЕС и Великобритания планируют объявить на следующей неделе о новом соглашении в области обороны и безопасности, которое позволит Лондону участвовать в европейских оборонных инициативах. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание сообщает, что в документе говорится о том, что Лондон и Брюссель переживают переломный момент, столкнувшись с самой серьёзной угрозой за последние годы, вызванной, в частности, ситуацией на Украине. В документе утверждается, что масштаб этой угрозы требует разработки принципиально нового и чрезвычайно амбициозного соглашения в сфере безопасности.

«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведёт к самому тесному сближению Британии с ЕС со времён Брексита», — говорится в материале.

Издание отмечает, что документ нацелен на укрепление сотрудничества между сторонами для повышения эффективности переброски военных сил и техники по европейской территории. Цель — обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение. Соглашение также позволяет Великобритании присоединяться к учениям ЕС по урегулированию кризисов.

В публикации также говорится, что документ разработан для обхода возможного вето США на действия НАТО. Соглашение также обязывает стороны к полугодовым стратегическим консультациям по ключевым регионам, таким как Россия, Западные Балканы и Восточная Азия.

Лондон готовится к крупной сделке с ЕС по торговле оружием
Лондон готовится к крупной сделке с ЕС по торговле оружием

А ранее в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск для участия в саммите так называемой «коалиции желающих». В ходе встречи лидеры стран, поддерживающих Украину, обсуждали инициативу с призывом к 30-дневному режиму прекращения огня.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar