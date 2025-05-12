В Британии заявили о подготовке совместного пакта с ЕС в сфере обороны и безопасности
The Times: ЕС и Британия подготовят на следующей неделе новый оборонный пакт
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ЕС и Великобритания планируют объявить на следующей неделе о новом соглашении в области обороны и безопасности, которое позволит Лондону участвовать в европейских оборонных инициативах. Об этом пишет британская газета The Times.
Издание сообщает, что в документе говорится о том, что Лондон и Брюссель переживают переломный момент, столкнувшись с самой серьёзной угрозой за последние годы, вызванной, в частности, ситуацией на Украине. В документе утверждается, что масштаб этой угрозы требует разработки принципиально нового и чрезвычайно амбициозного соглашения в сфере безопасности.
«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведёт к самому тесному сближению Британии с ЕС со времён Брексита», — говорится в материале.
Издание отмечает, что документ нацелен на укрепление сотрудничества между сторонами для повышения эффективности переброски военных сил и техники по европейской территории. Цель — обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение. Соглашение также позволяет Великобритании присоединяться к учениям ЕС по урегулированию кризисов.
В публикации также говорится, что документ разработан для обхода возможного вето США на действия НАТО. Соглашение также обязывает стороны к полугодовым стратегическим консультациям по ключевым регионам, таким как Россия, Западные Балканы и Восточная Азия.
А ранее в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск для участия в саммите так называемой «коалиции желающих». В ходе встречи лидеры стран, поддерживающих Украину, обсуждали инициативу с призывом к 30-дневному режиму прекращения огня.