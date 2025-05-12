В Дагестане более 500 человек ищут упавшего в реку ребёнка
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Масштабная поисковая операция развёрнута в Дагестане, где более 500 человек и кинолог с собакой ищут маленького ребёнка, предположительно, упавшего в реку. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».
Пропавший мальчик. Фото © Telegram / РГВК «Дагестан»
Мальчик 2021 года рождения пропал 11 мая в селе Бежта. Предположительно, малыш катался на велосипеде и упал с моста в воду. В состав поисковых отрядов входят 21 сотрудник МЧС (включая специалиста-кинолога), 50 сотрудников МВД, а также около 500 местных жителей.
Поиски пропавшего в Дагестане мальчика. Фото © ГУ МЧС по Дагестану
Ранее в Москве нашли пропавшего школьника, который мог участвовать в опасной игре. В её рамках участники должны исчезнуть из дома на 24 часа, полностью оборвав связь с семьёй. При этом заранее предупреждать кого-либо из близких о своих планах нельзя.