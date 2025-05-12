В Дагестане более 500 человек ищут упавшего в реку ребёнка

Масштабная поисковая операция развёрнута в Дагестане, где более 500 человек и кинолог с собакой ищут маленького ребёнка, предположительно, упавшего в реку. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

Мальчик 2021 года рождения пропал 11 мая в селе Бежта. Предположительно, малыш катался на велосипеде и упал с моста в воду. В состав поисковых отрядов входят 21 сотрудник МЧС (включая специалиста-кинолога), 50 сотрудников МВД, а также около 500 местных жителей.