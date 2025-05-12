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Регион
12 мая, 07:51

В Дагестане более 500 человек ищут упавшего в реку ребёнка

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Масштабная поисковая операция развёрнута в Дагестане, где более 500 человек и кинолог с собакой ищут маленького ребёнка, предположительно, упавшего в реку. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

Пропавший мальчик. Фото © Telegram / РГВК «Дагестан»

Пропавший мальчик. Фото © Telegram / РГВК «Дагестан»

Мальчик 2021 года рождения пропал 11 мая в селе Бежта. Предположительно, малыш катался на велосипеде и упал с моста в воду. В состав поисковых отрядов входят 21 сотрудник МЧС (включая специалиста-кинолога), 50 сотрудников МВД, а также около 500 местных жителей.

Поиски пропавшего в Дагестане мальчика. Фото © ГУ МЧС по Дагестану

Поиски пропавшего в Дагестане мальчика. Фото © ГУ МЧС по Дагестану

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Ольга Сливченко
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