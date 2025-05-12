США и Китай заключили перемирие в торговой войне

США и Китая договорились с 14 мая временно отменить действие обоюдного таможенного тарифа со ставкой 24 процентных пункта. Как следует из совместного заявления представителей двух стран, распространённого Национальным телевидением КНР, приостановка будет действовать 90 дней.

Вашингтон отменит дополнительные пошлины на товары, введённые 8 и 9 апреля. Пекин примет аналогичные меры, а также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые с 2 апреля. При этом уточняется, что продолжит действовать тариф 10%.