США и Китай заключили перемирие в торговой войне
США и КНР решили приостановить действие таможенного тарифа в 24% на 90 дней
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США и Китая договорились с 14 мая временно отменить действие обоюдного таможенного тарифа со ставкой 24 процентных пункта. Как следует из совместного заявления представителей двух стран, распространённого Национальным телевидением КНР, приостановка будет действовать 90 дней.
Вашингтон отменит дополнительные пошлины на товары, введённые 8 и 9 апреля. Пекин примет аналогичные меры, а также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые с 2 апреля. При этом уточняется, что продолжит действовать тариф 10%.
Кроме того, в заявлении указано, что стороны разработают механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп готов рассмотреть вариант снижения размера пошлин на импорт из Китая, при этом он исключил их полную отмену. Также глава Белого дома заявил, что лидеры многих стран обратились к хозяину Белого дома с просьбой снизить таможенные пошлины.
Напомним, США и КНР ввели взаимные пошлины в размере 125%. Позже Штаты добавили ещё 20% на китайские товары из-за халатности в борьбе с наркотиками. Вместе с тем американский президент допустил снижение таможенных пошлин на китайский импорт, но подчеркнул, что ставка никогда не достигнет нуля. Пекин выразил решительный протест против возможных действий других стран, которые могут угрожать его экономическим интересам.