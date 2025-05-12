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Регион
12 мая, 10:11

Российские таможенники поймали иностранца с 6,2 млн рублей под одеждой

В Туве таможенники задержали туриста из Монголии с 6,2 млн рублей под одеждой

Конфискованные у туриста деньги. Обложка © ФТС России

Конфискованные у туриста деньги. Обложка © ФТС России

Таможенники в Туве предотвратили контрабанду 7 миллионов рублей. Мужчина пытался вывезти деньги, спрятав их под одеждой.

По данным пресс-службы ФТС России, на пограничном пункте Хандагайты был задержан 54-летний гражданин, прибывший из Монголии. При личном досмотре у него обнаружили 6,2 миллиона рублей, которые он пытался незаконно провезти через границу, несмотря на то, что не задекларировал их. Деньги были спрятаны в чёрном пакете под одеждой на спине.

По факту незаконного перемещения крупной суммы денег через границу возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Денежные средства изъяты и будут находиться под арестом до решения суда. За данное преступление предусмотрено суровое наказание: штраф, в 15 раз превышающий сумму контрабанды, или тюремное заключение сроком до четырёх лет.

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Ранее во Внуково задержали женщину, которая хотела вывезти из России золотые монеты времён Российской империи. Женщина попыталась оправдаться, заявив, что золотишко она получила в наследство.

Мария Любицкая
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