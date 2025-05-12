Российские таможенники поймали иностранца с 6,2 млн рублей под одеждой
В Туве таможенники задержали туриста из Монголии с 6,2 млн рублей под одеждой
Конфискованные у туриста деньги. Обложка © ФТС России
Таможенники в Туве предотвратили контрабанду 7 миллионов рублей. Мужчина пытался вывезти деньги, спрятав их под одеждой.
По данным пресс-службы ФТС России, на пограничном пункте Хандагайты был задержан 54-летний гражданин, прибывший из Монголии. При личном досмотре у него обнаружили 6,2 миллиона рублей, которые он пытался незаконно провезти через границу, несмотря на то, что не задекларировал их. Деньги были спрятаны в чёрном пакете под одеждой на спине.
По факту незаконного перемещения крупной суммы денег через границу возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Денежные средства изъяты и будут находиться под арестом до решения суда. За данное преступление предусмотрено суровое наказание: штраф, в 15 раз превышающий сумму контрабанды, или тюремное заключение сроком до четырёх лет.
Ранее во Внуково задержали женщину, которая хотела вывезти из России золотые монеты времён Российской империи. Женщина попыталась оправдаться, заявив, что золотишко она получила в наследство.