Российские таможенники поймали иностранца с 6,2 млн рублей под одеждой

Таможенники в Туве предотвратили контрабанду 7 миллионов рублей. Мужчина пытался вывезти деньги, спрятав их под одеждой.

По данным пресс-службы ФТС России, на пограничном пункте Хандагайты был задержан 54-летний гражданин, прибывший из Монголии. При личном досмотре у него обнаружили 6,2 миллиона рублей, которые он пытался незаконно провезти через границу, несмотря на то, что не задекларировал их. Деньги были спрятаны в чёрном пакете под одеждой на спине.

По факту незаконного перемещения крупной суммы денег через границу возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Денежные средства изъяты и будут находиться под арестом до решения суда. За данное преступление предусмотрено суровое наказание: штраф, в 15 раз превышающий сумму контрабанды, или тюремное заключение сроком до четырёх лет.