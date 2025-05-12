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12 мая, 10:34

Обладатель легендарного гундосого голоса с VHS-кассет попал в больницу из-за проблем с сердцем

Актёр дубляжа Андрей Дольский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Актёр дубляжа Андрей Дольский. Обложка © VK / Андрей Дольский

Актёр дубляжа Андрей Дольский. Обложка © VK / Андрей Дольский

Андрей Дольский, чей культовый «гундосый» голос стал символом эпохи видеокассет, обратился к врачам из-за проблем с сердцем, сообщает Mash.

55-летнему мастеру авторского перевода, озвучившему около 30 тысяч фильмов, диагностировали гипертонию с осложнениями на сердце. Последние недели он чувствовал недомогание. Легендарный дублёр, чья фраза «с*ка проклятая» стала визитной карточкой 90-х, до сих пор вызывает волну ностальгии у фанатов, которые просят вернуть её в новые переводы.

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Ранее известный уральский рэпер Лёша Свик был срочно доставлен в больницу из-за внутреннего кровотечения в желудке. О случившемся сообщила его супруга Ксения, опубликовав сообщение в социальных сетях. По её словам, ухудшение состояния произошло неожиданно — до этого артист чувствовал себя хорошо, вёл здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь.

Оксана Попова
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