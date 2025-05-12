Обладатель легендарного гундосого голоса с VHS-кассет попал в больницу из-за проблем с сердцем

Андрей Дольский, чей культовый «гундосый» голос стал символом эпохи видеокассет, обратился к врачам из-за проблем с сердцем, сообщает Mash.

55-летнему мастеру авторского перевода, озвучившему около 30 тысяч фильмов, диагностировали гипертонию с осложнениями на сердце. Последние недели он чувствовал недомогание. Легендарный дублёр, чья фраза «с*ка проклятая» стала визитной карточкой 90-х, до сих пор вызывает волну ностальгии у фанатов, которые просят вернуть её в новые переводы.