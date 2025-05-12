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12 мая, 12:21

Страны ЕС обвинили во лжи из-за заявлений об Украине

Спецпомощник лидера Бразилии Аморим: ЕС не в силах оказать обещанную помощь Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Страны ЕС не способны предоставить Украине военную поддержку, соответствующую их обещаниям. Об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД страны Селсу Аморим в интервью телеканалу CNN.

«Европейцы создают впечатление, что они окажут [Украине] неограниченную поддержку. Но я не думаю, что это действительно будет так», — отметил дипломат.

Аморим заявил, что не стоит ожидать мгновенного достижения всеобъемлющего соглашения по Украине. Он считает, что необходимо начать мирные переговоры, чтобы сначала прийти к базовому, минимальному компромиссу.

Президент Бразилии Лула да Силва назвал безумием вооружение ЕС и его союзников
Президент Бразилии Лула да Силва назвал безумием вооружение ЕС и его союзников

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна готова приложить усилия для достижения мира и прекращения военных действий на Украине. Он отметил, что Бразилия выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Мария Любицкая
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