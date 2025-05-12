Страны ЕС обвинили во лжи из-за заявлений об Украине

Страны ЕС не способны предоставить Украине военную поддержку, соответствующую их обещаниям. Об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД страны Селсу Аморим в интервью телеканалу CNN.

«Европейцы создают впечатление, что они окажут [Украине] неограниченную поддержку. Но я не думаю, что это действительно будет так», — отметил дипломат.

Аморим заявил, что не стоит ожидать мгновенного достижения всеобъемлющего соглашения по Украине. Он считает, что необходимо начать мирные переговоры, чтобы сначала прийти к базовому, минимальному компромиссу.