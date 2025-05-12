Просто бизнес и ничего личного: Экс-министр Хубутия опроверг обвинения Юлии Ван в попытке убийства

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия, обвиняемый в нападении на экс-возлюбленную Юлию Ван, полностью опроверг её версию произошедшего. Он утверждает, что не нападал на девушку с топором, а её повреждения — липовые. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин.

Жорин опроверг обвинения в адрес экс-министра Хубутии. Видео © Пятый канал

«Мой доверитель, Михаил Хубутия, не наносил каких-либо телесных повреждений Юлии Ван, тем более не собирался её убивать. Утверждения, которые делает Ван и её представители, противоречат друг другу и не соответствуют действительности. Характер и степень травм, о которых заявляет Юлия публично, не соответствуют фактическим», — цитирует адвоката Пятый канал.

В центре конфликта оказались сплетни о любовной связи между Ван и бывшим министром. Предпринимательница считает, что Хубутия напал на неё из-за ревности, вызванной их разрывом и её новым романом. В то же время, адвокат Хубутии настаивает на исключительно деловых отношениях между Ван и экс-министром, утверждая, что тот оплачивал её услуги, и отрицает наличие романтической связи.