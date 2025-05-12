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Регион
12 мая, 16:09

Курс доллара упал ниже 80 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Впервые с 21 апреля расчётный курс доллара, на которой ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже 80 рублей. К 18:04 по мск стоимость американской валюты опустилась на 1,15 рубля, до 80,18 рубля. На несколько минут курс валюты опустился ниже 79,999 рубля.

Ранее экономист заявила, что курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для экономики РФ. Специалист также отметила, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике.

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Полина Никифорова
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