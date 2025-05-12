Курс доллара упал ниже 80 рублей

Впервые с 21 апреля расчётный курс доллара, на которой ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже 80 рублей. К 18:04 по мск стоимость американской валюты опустилась на 1,15 рубля, до 80,18 рубля. На несколько минут курс валюты опустился ниже 79,999 рубля.