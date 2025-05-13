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13 мая, 03:26

Часть Новосибирска осталась без электроснабжения из-за аварии

Высоковольтная электрическая вышка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Высоковольтная электрическая вышка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Ночью 13 мая в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской, произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Без света осталась часть города, сообщили в «Россети Новосибирск».

По информации компании, отключение затронуло несколько социально значимых объектов и жилые дома в окрестностях. Четыре бригады и электротехническая лаборатория работают на месте аварии. К 3:00 по местному времени электроснабжение было восстановлено у более 60% потребителей, но четыре трансформаторные подстанции остаются отключёнными.

Энергетики продолжают ремонт поврежденного участка. Работы затрудняют неблагоприятные погодные условия и плотность пролегания инженерной инфраструктуры в центре города. Ожидается, что работы завершатся к полудню по местному времени. Для обеспечения электроснабжения образовательных учреждений направлены два генератора.

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Ранее жители элитного коттеджного посёлка в Подмосковье пять дней оставались без света из-за последствий майского снегопада, повредившего линии электропередачи. По сообщениям СМИ, причиной задержки в восстановлении электроснабжения стал конфликт между ПАО «Россети» и местным лесничеством.

Антон Голыбин
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