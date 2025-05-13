Часть Новосибирска осталась без электроснабжения из-за аварии

Ночью 13 мая в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской, произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Без света осталась часть города, сообщили в «Россети Новосибирск».

По информации компании, отключение затронуло несколько социально значимых объектов и жилые дома в окрестностях. Четыре бригады и электротехническая лаборатория работают на месте аварии. К 3:00 по местному времени электроснабжение было восстановлено у более 60% потребителей, но четыре трансформаторные подстанции остаются отключёнными.

Энергетики продолжают ремонт поврежденного участка. Работы затрудняют неблагоприятные погодные условия и плотность пролегания инженерной инфраструктуры в центре города. Ожидается, что работы завершатся к полудню по местному времени. Для обеспечения электроснабжения образовательных учреждений направлены два генератора.