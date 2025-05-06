Жителям подмосковного посёлка отключили свет после майского снегопада на 5 дней

Жители элитного коттеджного посёлка в Подмосковье пять дней сидели без света. Причиной отключения стали последствия майского снегопада, из-за которого были серьёзно повреждены линии электропередачи. Местные предполагают, что задержка в восстановлении электричества связана с конфликтом между ПАО «Россети» и местным лесничеством.

Как стало известно SHOT со слов жителей посёлка «А ля Катуар» на Дмитровском шоссе, энергоснабжение было нарушено после обильных осадков и последовавшей аварии. Несмотря на многочисленные обращения в адрес «Россетей», ответ сводится к утверждениям о невозможности доступа к местам повреждений ЛЭП. Местные утверждают, что, по одной из версий, работам препятствует лесхоз, который якобы запрещает спил деревьев, мешающих ремонту. Также поступали жалобы на управляющего посёлком, который отказывает в выдаче генераторов, ссылаясь на то, что они «не реанимация».

Компания «Россети» обещает в ближайшее время вернуть свет, но пока жители готовят еду на кострах у своих домов, используя котелки, а вместо света в доме горят свечи.

Согласно предварительным данным, в одном только этом посёлке обесточено порядка 300 жилищ. Схожая ситуация наблюдается и в других близлежащих поселениях.