Жителям подмосковного посёлка отключили свет после майского снегопада на 5 дней
SHOT: Жители элитного посёлка в Подмосковье остались без света после снегопада
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Жители элитного коттеджного посёлка в Подмосковье пять дней сидели без света. Причиной отключения стали последствия майского снегопада, из-за которого были серьёзно повреждены линии электропередачи. Местные предполагают, что задержка в восстановлении электричества связана с конфликтом между ПАО «Россети» и местным лесничеством.
Как стало известно SHOT со слов жителей посёлка «А ля Катуар» на Дмитровском шоссе, энергоснабжение было нарушено после обильных осадков и последовавшей аварии. Несмотря на многочисленные обращения в адрес «Россетей», ответ сводится к утверждениям о невозможности доступа к местам повреждений ЛЭП. Местные утверждают, что, по одной из версий, работам препятствует лесхоз, который якобы запрещает спил деревьев, мешающих ремонту. Также поступали жалобы на управляющего посёлком, который отказывает в выдаче генераторов, ссылаясь на то, что они «не реанимация».
Компания «Россети» обещает в ближайшее время вернуть свет, но пока жители готовят еду на кострах у своих домов, используя котелки, а вместо света в доме горят свечи.
Согласно предварительным данным, в одном только этом посёлке обесточено порядка 300 жилищ. Схожая ситуация наблюдается и в других близлежащих поселениях.
Ранее стало известно о массовом сбое и отключении электроэнергии в Калининградской области. Без света остались жители сразу нескольких населённых пунктов. Среди пострадавших городов оказались Краснознаменск, Зеленоградск, Гвардейск, Багратионовск, Нестеров, Черняховск, Светлогорск, Светлый, Пионерский, Полесск, а также населённые пункты Гурьевского района.