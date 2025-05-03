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Регион
3 мая, 12:34

В Калининградской области произошло массовое отключение электроэнергии

Беспрозванных: В Калининградской области массовый сбой в работе электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В Калининградской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без света остались жители ряда населённых пунктов. Информацию подтвердил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

По данным местных СМИ, отключение электроэнергии было зафиксировано в районе полудня в ряде населённых пунктов Калининградской области. В числе пострадавших городов: Краснознаменск, Зеленоградск, Гвардейск, Багратионовск, Нестеров, Черняховск, Светлогорск, Светлый, Пионерский, Полесск, а также населённые пункты Гурьевского района.

Губернатор сообщил, что все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев и находятся в полной координации. В 15:25 мск он проинформировал, что энергосистема региона работает в штатном режиме. Предположительно, перебои произошли из-за сбоя в работе в работе генерирующего оборудования.

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А ранее Life.ru сообщал, что в результате снегопада жители более 90 населённых пунктов Московской области остались без света. Аварию в энергосистеме назвали одной из крупнейших за последние 15 лет.

Мария Любицкая
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