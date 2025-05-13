«Стало реальностью»: Маск показал видео с танцующим гуманоидным роботом Optimus от Tesla

Американский предприниматель Илон Маск не перестаёт удивлять своих фанатов. Накануне миллиардер опубликовал в соцсети X видео с танцующим роботом-гуманоидом Optimus от компании Tesla. Бизнесмен отметил, что запись производилась в режиме реального времени, поэтому его очень старался показать некоторые этюды.

Миллиардер напомнил, что в 2021 году при анонсе планов по разработке человекоподобного робота, компания вызвала на сцену актёра в костюме, имитировавшего движения робота. Бизнесмен отметил, его танец был весьма похож на тот, что впоследствии исполнил Optimus на видео.

Танцующий робот. Видео © Х / @elonmusk

«То, что начиналось как актёр в костюме, стало реальностью», — написал Маск.