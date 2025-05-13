«Большая проблема»: Волочкова назвала возможную причину смерти балерины Осипенко

Балерина Анастасия Волочкова рассказа в беседе с «Газетой.Ru», что знаменитая балерина Алла Осипенко, ушедшая из жизни в возрасте 92 лет, страдала от онкологического заболевания, о котором не подозревала. В последние годы жизни она часто жаловалась на ухудшение зрения.

«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у неё был человек, который её поклонницей являлась, её зовут Наталья Борисовна», — заявила Волочкова.

Именно Наталья Борисовна отвезла Аллу Евгеньевну в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказалось, что у неё была онкология, но никто не говорил ей об этом, чтобы не расстраивать. Волочкова также отметила, что ездила к балерине на дачу четыре года назад, уже тогда Алла Евгеньевна почти ничего не видела.

«Это великая русская балерина, которая дала мне свои знания, она передала мне свой талант, это великий человек. Просто это для меня утрата, потому что уходят педагоги из моей жизни, а я самая счастливая балерина на этой земле», — заключила Волочкова.