Московский студент устроил бизнес на моллюсках из Мезозоя, но попался таможенникам
В Москве таможенники задержали студента за контрабанду древних аммонитов
Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России
Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали в Москве студента за пересылку древнего аммонита в США. Всего парень пытался отправить девять посылок с окаменевшими моллюсками в различные страны. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.
Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России
В декларации 24-летний учащийся указал, что пересылает «декоративный камень». Однако по оценкам специалистов – это вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp., обитавший на территории Северного Кавказа в меловой период мезозойской эры. Предмет палеонтологии признан культурной ценностью, и его стоимость составляет 120 тысяч рублей.
Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России
Таможенники установили, что молодой человек продавал товары за границу через тематические сообщества в соцсетях, там же приобретал образцы. При обыске квартиры оперативники нашли у него ещё партию окаменелостей.
Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России
Сейчас против студента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.