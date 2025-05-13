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13 мая, 08:53

Московский студент устроил бизнес на моллюсках из Мезозоя, но попался таможенникам

В Москве таможенники задержали студента за контрабанду древних аммонитов

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали в Москве студента за пересылку древнего аммонита в США. Всего парень пытался отправить девять посылок с окаменевшими моллюсками в различные страны. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

В декларации 24-летний учащийся указал, что пересылает «декоративный камень». Однако по оценкам специалистов – это  вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp., обитавший на территории Северного Кавказа в меловой период мезозойской эры. Предмет палеонтологии признан культурной ценностью, и его стоимость составляет 120 тысяч рублей.

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Таможенники установили, что молодой человек продавал товары за границу через тематические сообщества в соцсетях, там же приобретал образцы. При обыске квартиры оперативники нашли у него ещё партию окаменелостей.

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Древние моллюски, которые нашли у студента. Фото © ФТС России

Сейчас против студента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.

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А ранее Шереметьевские таможенники предотвратили контрабанду пушнины соболя на сумму 4,3 миллиона рублей, направлявшуюся в Китай.

Александра Вишнякова
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