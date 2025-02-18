Сотни шкур соболя на 4,3 млн рублей изъяты при попытке контрабанды через Шереметьево

Шереметьевские таможенники предотвратили контрабанду пушнины соболя на сумму 4,3 миллиона рублей, направлявшуюся в Китай. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Изъятая в Шереметьево пушнина соболя. Видео © ФТС России

В ходе операции было изъято 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа, общий вес которых составил 54 килограмма. Установлено, что незаконную деятельность организовали россиянка и иностранный гражданин. Оба задержаны и помещены под стражу. В ходе следственных мероприятий один из задержанных объяснил, что предоставил недостоверные сведения по незнанию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей», — говорится в сообщении ФТС.