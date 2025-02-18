Сотни шкур соболя на 4,3 млн рублей изъяты при попытке контрабанды через Шереметьево
ФТС: Российские таможенники пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай
Изъятая пушнина соболя. Обложка © ФТС России
Шереметьевские таможенники предотвратили контрабанду пушнины соболя на сумму 4,3 миллиона рублей, направлявшуюся в Китай. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
Изъятая в Шереметьево пушнина соболя. Видео © ФТС России
В ходе операции было изъято 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа, общий вес которых составил 54 килограмма. Установлено, что незаконную деятельность организовали россиянка и иностранный гражданин. Оба задержаны и помещены под стражу. В ходе следственных мероприятий один из задержанных объяснил, что предоставил недостоверные сведения по незнанию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей», — говорится в сообщении ФТС.
Ранее сообщалось о россиянке, которая пыталась провезти в РФ контрабанду ювелирки. Летевшая из Турции в Сочи женщина прятала под одеждой почти 1600 изделий, общая стоимость которых составила 56 млн рублей.