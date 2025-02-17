Дорогущую кружку XVIII века попытались вывезти из России в Эстонию

Сотрудники кингисеппской таможни остановили попытку вывоза в Эстонию антикварной серебряной кружки 18 века весом в один килограмм. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России в своём телеграм-канале.

«Серебряную кружку весом более 1 кг обнаружили в сумке россиянина. Пассажир следовал в Нарву через п/п Ивангород и не предъявил инспектору необходимое разрешение на вывоз антиквариата. Он рассказал, что перевозил предмет по просьбе знакомого за вознаграждение», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что кружку изготовили в Германии. На ней была изображена библейская сцена. Чаша относится к культурным ценностям. Стоимость предмета оценивается в 374 тысячи рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ведётся расследование, устанавливаются лица, причастные к контрабанде.