14 медсестёр родильного отделения забеременели одновременно

В США произошёл удивительный случай. 14 медсестёр одной больницы в штате Висконсин оказались одновременно беременны, сообщает People.

Всё произошло в родильном отделении HSHS St. Vincent Hospital’s Women and Infants Center в городе Грин-Бей. Глава центра здоровья женщин и новорожденных Эми Бардон отметила, что сотрудницы в положении получают пособие и проходят осмотр прямо на работе. Уточняется, что некоторые женщины станут матерями впервые, но благодаря своей профессии они уже имеют некоторые необходимые знания.

«Я с таким волнением жду каждую из наших медсестёр и путь, в который они отправляются, и надеюсь, что у них будет особенная Неделя медсестер и День матери», — сказала Бардон.