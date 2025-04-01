Без ЭКО и кесарева: Жительница Германии родила 10-го ребёнка в 66 лет

В Германии произошёл редкий случай: женщина в возрасте 66 лет родила ребёнка, забеременев без медицинского вмешательства. Об этом пишет Bild.

19 марта 66-летняя Александра Хильдербрандт стала матерью, родив сына Филиппа в берлинской клинике Шарите. Роды прошли путём кесарева сечения. Мальчик родился здоровым, его вес составил 3,5 килограмма. По словам Александры, зачатие произошло естественным путём, без использования гормональных препаратов и каких-либо трудностей с беременностью.

Александра c мужем и детьми. Фото © YouTube / stern TV

Филипп — десятый ребёнок в семье Хильдербрандт. Старшей дочери Александры, Светлане, 46 лет, а младшей, Катарине, всего два года. Примечательно, что восемь из десяти детей Александра родила после 54 лет, в течение последних 12 лет.

Многодетная мать рассказала журналистам, что не курит, не пьёт и не использует противозачаточные. Немка также добавила, что придерживается здорового образа жизни: плавает и каждый день подолгу гуляет.