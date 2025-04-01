Без ЭКО и кесарева: Жительница Германии родила 10-го ребёнка в 66 лет
Bild: Жительница Германии родила ребёнка в 66 лет, забеременев без ЭКО
Александра Хильдербрандт. Обложка © YouTube / stern TV
В Германии произошёл редкий случай: женщина в возрасте 66 лет родила ребёнка, забеременев без медицинского вмешательства. Об этом пишет Bild.
19 марта 66-летняя Александра Хильдербрандт стала матерью, родив сына Филиппа в берлинской клинике Шарите. Роды прошли путём кесарева сечения. Мальчик родился здоровым, его вес составил 3,5 килограмма. По словам Александры, зачатие произошло естественным путём, без использования гормональных препаратов и каких-либо трудностей с беременностью.
Александра c мужем и детьми. Фото © YouTube / stern TV
Филипп — десятый ребёнок в семье Хильдербрандт. Старшей дочери Александры, Светлане, 46 лет, а младшей, Катарине, всего два года. Примечательно, что восемь из десяти детей Александра родила после 54 лет, в течение последних 12 лет.
Многодетная мать рассказала журналистам, что не курит, не пьёт и не использует противозачаточные. Немка также добавила, что придерживается здорового образа жизни: плавает и каждый день подолгу гуляет.
А ранее в Госдуме неожиданно высказались о выплатах для беременных подростков. У некоторых парламентариев возникли опасения, что финансовая поддержка школьниц в положении может быть воспринята как поощрение ранних родов.