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13 мая, 11:15

Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве

Актриса Марина Денисова попала в больницу с переломом лодыжки, её прооперировали

Актриса Марина Денисова. Обложка © kino-teatr.ru

Актриса Марина Денисова. Обложка © kino-teatr.ru

В Москве срочно доставили в больницу актрису Марину Денисову. Как сообщает Mash, звезда сломала лодыжку, и медики уже провели операцию. Сейчас она остаётся под чутким присмотром врачей.

Денисова запомнилась зрителям пронзительной ролью Полины в драме «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Её талант сиял и в других ярких проектах, таких как «Лёд-3», «Солнцепёк», а также в сериалах «Ментовские войны» и «Тайга».

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Ранее известный уральский рэпер Лёша Свик был срочно доставлен в больницу из-за внутреннего кровотечения в желудке. Ухудшение состояния произошло неожиданно — до этого артист чувствовал себя хорошо, вёл здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь.

Оксана Попова
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