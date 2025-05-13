Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве

В Москве срочно доставили в больницу актрису Марину Денисову. Как сообщает Mash, звезда сломала лодыжку, и медики уже провели операцию. Сейчас она остаётся под чутким присмотром врачей.

Денисова запомнилась зрителям пронзительной ролью Полины в драме «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Её талант сиял и в других ярких проектах, таких как «Лёд-3», «Солнцепёк», а также в сериалах «Ментовские войны» и «Тайга».