Какое богатство оставил на свободе осуждённый лидер таганской ОПГ Игорь Жирноклеев За серию убийств и прочие тяжкие преступления Игорь Жирноклеев, главарь таганской ОПГ, осуждён на 25 лет. Его имущество сейчас арестовано. Но, как выяснил Life.ru, не всё. Самые дорогие активы записаны на близких авторитета. 13 мая, 14:42 Лидер таганской ОПГ Игорь Жирноклеев был небедным человеком. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Amerigo_images, Anelo

237 лет тюрьмы для таганских и их лидера

Присяжные Мосгорсуда вынесли окончательный приговор десяти членам знаменитой таганской ОПГ: суммарно на всех они получили 237 лет тюрьмы. Их лидера, Игоря Жирноклеева, приговорили к четверти века лишения свободы. Учитывая, что сейчас ему 67 лет, пережить заключение ему будет трудно. На заседании была оглашена информация, что, до того как стать бандитом, Жирноклеев служил в 16-й бригаде спецназа ГРУ.

Вынесение приговора участникам Таганской ОПГ. Видео © Telegram / SHOT

Фемидой установлено, что преступники виновны в серии убийств, в том числе главы крупного мафиозного клана Аслана Усояна (Деда Хасана) и адвоката Натальи Вавилиной, а также кражах, грабежах, вымогательстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Банда орудовала с середины восьмидесятых и до конца десятых. Перечисление всех криминальных эпизодов и оглашение приговора заняли почти час.

Ещё таганские выплатят штрафы государству — от 2 до 4 миллионов рублей на каждого — и компенсации потерпевшим. Например, семья коммерсанта Алексея Покровского, которого в двухтысячных похитили, пытали и убили, получит с нескольких подсудимых по миллиону, ещё с одного — полмиллиона и с другого — 300 тысяч.

Любопытно, что изначально сумма гражданских исков достигала почти миллиарда рублей. Судья удовлетворил требования частично, в кратно меньшем размере. Возможно, из-за стараний адвокатов подсудимых. Сами бандиты на предыдущих заседаниях утверждали, что выплатить эти «нереальные деньги» не смогут, потому что небогаты.

Life.ru выяснил, что как минимум лидер ОПГ — Игорь Жирноклеев — может быть небедным человеком.





Богатство семьи криминального авторитета Игоря Жирноклеева

В зале суда был оглашён скромный перечень личных активов Игоря Жирноклеева: трое наручных часов марки Cartier и свыше 30 миллионов рублей в разных валютах, большая часть в евро и долларах. Складывается ощущение, что большую часть активов Жирноклеев успел переписать на родню или доверенных лиц. Так, его жена занимает хоромы стоимостью около 100 миллионов рублей в элитных высотках ЖК «Алые паруса». Это известный своей роскошью комплекс на берегу Москвы-реки с собственным причалом и яхт-клубом. Внутри расположены аквапарк, спа- и фитнес- центры, боулинг, теннисные корты, футбольное поле, рестораны и даже есть вертолётная площадка на крыше.

Семья Игоря Жирноклеева жила в ЖК «Алые паруса». Фото © yandex.eu

Сын Жирноклеева долгое время пользовался апартаментами в квартале бизнес-класса «Хорошёвский», причём не в жилом корпусе, а в четырёхзвёздочном апарт-отеле «Анис». Либо он выкупил номер за сумму до 40 миллионов рублей, либо ежедневно платил за него 13 тысяч рублей. В любом случае его жильё раз в неделю убирала профессиональная клининговая служба. На территории квартала развитая инфраструктура, включая собственный дендропарк.

Также у семьи Жирноклеева имеется малогабаритная трёшка в кирпичной брежневке на Нижегородской улице (до 20 миллионов рублей) и крупногабаритная трёшка в сталинке на Шарикоподшипниковской улице (до 23 миллионов рублей).

ЖК «Хорошёвский». Фото © 2gis.ru

Бизнес Игоря Жирноклеева и его близких

Семья криминального авторитета — он сам, его супруга и сын — числились владельцами или совладельцами свыше тридцати столичных компаний. Однако сейчас на Жирноклеевых нет ни одного юрлица, большинство закрыто в 2017–2019 годах. Это были строительные, страховые, кредитные, консалтинговые, ресторанные, торговые, кабельные, шиномонтажные, научные, управляющие недвижимостью и производящие электричество бизнесы. Многие из этих компаний недостоверно указывали регистрационные данные, постоянно меняли владельцев, оформлялись на людей, очень похожих на зиц-председателей, переписывались на чешские, американские и британские юрлица.

Сейчас у Игоря Жирноклеева бизнесов нет. Фото © spark-interfax.ru

Научное предприятие АО «Тикор» — последнее, которым владели Жирноклеевы. Оно оказывало услуги госкорпорациям и было ликвидировано в результате банкротства осенью 2024 года. На торги выставлялось имущество банкрота: два помещения в сталинке на Ленинградском проспекте, одно было продано, второе нет.

Возможно, у Жирноклеевых остаются ещё коммерческие помещения в технопарке «Анарис» на Маломосковской улице. Осуждённый бандит имел долю в нём. Сын вёл там охранный бизнес.





Отдельного упоминания стоит закрытая сеть ювелирных фирм Жирноклеевых: «Алмазная биржа», «Российский алмазный союз», «Всемирный алмазный центр», «Геммологический центр «Русский стандарт» и «Янтарная геммологическая лаборатория». Также Игорь Жирноклеев входил в совет директоров универмага «Москва» и, вероятно, владел долей в этом легендарном магазине.

Авторы Пётр Егоров