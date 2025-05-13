Вирусолог перечислил регионы России, в которых можно подцепить лихорадку Западного Нила

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, в каких регионах России регистрируются случаи лихорадки Западного Нила. Он отметил, что во второй половине лета жителям страны следует быть особенно внимательными и принимать меры защиты от комаров.

«Это заболевание вызывается флавивирусом. Большинство флавивирусов передаются комарами или клещами, особенно распространены во всяких экзотических странах, поэтому вирусы этой группы часто имеют очень красивые сложные названия. То, что он называется вирусом Западного Нила, совсем не значит, что он именно в районе Западного Нила существует. Просто там впервые нашли, поэтому дали такое название», — объяснил эксперт RT.

Альтштейн отметил, что данный вирус широко распространён во многих странах, особенно в южных регионах. Однако по его словам, в последние годы из-за изменения климата ареал его обитания расширился на север, в связи с чем его стали обнаруживать и в России, например, в Волгоградской и Рязанской областях. Вирусолог напомнил, что основной переносчик инфекции — комары. Также возможна передача вируса через клещей. Как пояснил специалист, всплеск заболеваемости приходится на период наибольшей активности комаров, который обычно наблюдается во второй половине лета.