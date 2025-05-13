Арбитражный суд отказался снять арест со всех активов Чубайса по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене ареста его имущества в пределах иска АО «Роснано» к нему и семи другим бывшим руководителям госкорпорации на сумму 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом суд изменил обеспечительные меры, выведя 50% доходов Чубайса из-под ареста. Представитель «Роснано» заявил в суде, что Чубайс в период с октября 2022 года по март 2023-го избавился от всей недвижимости в России.

В свою очередь, представитель Чубайса в ходе заседания во вторник заявил, что истец не предоставил доказательств попыток его клиента скрыть своё имущество. Он отметил, что экс-глава «Роснано» получает пенсию по старости. Именно с половины этой суммы и был снят арест.