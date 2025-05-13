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Регион
13 мая, 17:57

Арбитражный суд отказался снять арест со всех активов Чубайса по иску «Роснано»

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене ареста его имущества в пределах иска АО «Роснано» к нему и семи другим бывшим руководителям госкорпорации на сумму 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом суд изменил обеспечительные меры, выведя 50% доходов Чубайса из-под ареста. Представитель «Роснано» заявил в суде, что Чубайс в период с октября 2022 года по март 2023-го избавился от всей недвижимости в России.

В свою очередь, представитель Чубайса в ходе заседания во вторник заявил, что истец не предоставил доказательств попыток его клиента скрыть своё имущество. Он отметил, что экс-глава «Роснано» получает пенсию по старости. Именно с половины этой суммы и был снят арест.

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Напомним, «Роснано» предъявило свой иск 31 марта. Арбитражный суд Москвы арестовал средства и собственность бывших руководителей компании. Под арест попали счета и имущество восьми человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Предварительные слушания по делу назначены на 11 июля.

Никита Никонов
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