В Британии мужчина полжизни провёл за решёткой из-за судебной ошибки

Апелляционный суд Великобритании снял обвинения с 68-летнего Питера Салливана, который 38 лет находился в тюрьме. Ошибка была признана самой длительной в истории британской юстиции. Об этом сообщила газета The Guardian.

Поводом для пересмотра дела стали результаты дополнительной генетической экспертизы, инициированной комиссией по пересмотру уголовных дел. Новый анализ показал полное отсутствие ДНК Салливана на ключевых вещественных доказательствах, изъятых на месте преступления. Представители прокуратуры отметили, что при наличии современных методов тестирования в 1980-х подобная ошибка вряд ли бы имела место.

Питер был осуждён в 1987 году за убийство молодой флористки в городе Бебингтон неподалёку от Ливерпуля. С самого начала он отрицал свою вину, а его защита неоднократно пыталась добиться пересмотра дела. Однако лишь спустя почти четыре десятилетия суд признал, что обвинение было построено на ошибочных выводах.