Главарь Таганской ОПГ проведёт в тюрьме четверть века за бандитизм
Суд приговорил главаря Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам лишения свободы
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Предполагаемого главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийствах, организации преступного сообщества, бандитизме и незаконном производстве оружия. Суд также обязал его выплатить штраф в 4 миллиона рублей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
Преступники в зале суда в ожидании приговора. Видео © Life.ru
Следствие считает Жирноклеева причастным к ликвидации криминального авторитета Деда Хасана и адвоката Натальи Вавилиной.
Другие члены Таганской ОПГ также получили суровые приговоры за многочисленные преступления. Им вменялись мошенничество, грабежи, разбойные нападения, создание преступного сообщества, бандитизм, а также незаконное производство, приобретение и хранение оружия. В дополнение к тюремным срокам у членов группировки была конфискована недвижимость в Ивановской области, служившая их базой. Так, суд назначил им наказания в виде лишения свободы от 22 до 25 лет, а также штрафы в размере от 2 до 4 миллионов рублей для каждого участника.
Таганская ОПГ, одна из старейших криминальных структур России, в 90-е прославилась рэкетом, а затем перешла к устранению конкурентов и бандитов. Прорыв в деле произошёл в 2017 году, когда штатный киллер группировки Марат Янбухтин начал сотрудничать со следствием, что позволило накрыть сеть. У ОПГ конфисковали арсенал: два самодельных взрывных устройства, свыше 100 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и другие материалы.
В прошлом году в России вынесли приговоры сразу двум криминальным авторитетам. Так, член коптевской преступной группировки Сергей Замараев, известный как Мэлс, получил 20 лет за убийства московских бизнесменов. А вор в законе Шишкан (настоящее имя — Олег Медведев) был признан виновным в организации преступной группировки, убийствах и бандитизме и отправлен на пожизненное заключение в колонию особого режима.