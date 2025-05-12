Главарь Таганской ОПГ проведёт в тюрьме четверть века за бандитизм

Предполагаемого главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийствах, организации преступного сообщества, бандитизме и незаконном производстве оружия. Суд также обязал его выплатить штраф в 4 миллиона рублей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Другие члены Таганской ОПГ также получили суровые приговоры за многочисленные преступления. Им вменялись мошенничество, грабежи, разбойные нападения, создание преступного сообщества, бандитизм, а также незаконное производство, приобретение и хранение оружия. В дополнение к тюремным срокам у членов группировки была конфискована недвижимость в Ивановской области, служившая их базой. Так, суд назначил им наказания в виде лишения свободы от 22 до 25 лет, а также штрафы в размере от 2 до 4 миллионов рублей для каждого участника.