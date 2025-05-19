Раскрыто приданое сына главной свахи страны Сябитовой, которого захейтили после ток-шоу

Сына главной свахи России Розы Сябитовой Дениса захейтили в Сети после того, как он стал ходить с мамой по разным ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка. SHOT выяснил, какое приданое может предложить 35-летний жених.

По данным телеграм-канала, мужчина ездит на «ладе гранте» 2018 года выпуска. Правил почти не нарушает — лишь пара штрафов за всё время и те сразу были оплачены. Также Денис владеет квартирой в московском районе Чертанове (площадь 40 квадратов) стоимостью около десяти миллионов рублей и долей в трёхкомнатной квартире в Савёловском районе, которая оценивается примерно в 25 миллионов. Увлекается сын телеведущей компьютерными играми, аниме и страйкболом.

Денис Сябитов родился в 1989 году в браке Розы и Михаила Сябитовых. Спустя четыре года после этого супруг свахи умер от инфаркта.