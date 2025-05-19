Раскрыто приданое сына главной свахи страны Сябитовой, которого захейтили после ток-шоу
SHOT: Сын Розы Сябитовой владеет квартирой за 10 млн рублей и «ладой грантой»
Денис Сябитов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza
Сына главной свахи России Розы Сябитовой Дениса захейтили в Сети после того, как он стал ходить с мамой по разным ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка. SHOT выяснил, какое приданое может предложить 35-летний жених.
По данным телеграм-канала, мужчина ездит на «ладе гранте» 2018 года выпуска. Правил почти не нарушает — лишь пара штрафов за всё время и те сразу были оплачены. Также Денис владеет квартирой в московском районе Чертанове (площадь 40 квадратов) стоимостью около десяти миллионов рублей и долей в трёхкомнатной квартире в Савёловском районе, которая оценивается примерно в 25 миллионов. Увлекается сын телеведущей компьютерными играми, аниме и страйкболом.
Денис Сябитов родился в 1989 году в браке Розы и Михаила Сябитовых. Спустя четыре года после этого супруг свахи умер от инфаркта.
Ранее в Сети раскритиковали Дениса за то, что он до сих пор проводит всё время с матерью и не может связать двух слов. Однажды мужчина чуть было не женился на женщине с двумя детьми, но мать быстро вмешалась и прибегла к жёстким мерам. Сябитова поставила сыну ультиматум: если он решит связать свою жизнь с избранницей, то может забыть о материальной поддержке.