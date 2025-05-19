Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 07:31

Раскрыто приданое сына главной свахи страны Сябитовой, которого захейтили после ток-шоу

SHOT: Сын Розы Сябитовой владеет квартирой за 10 млн рублей и «ладой грантой»

Денис Сябитов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Денис Сябитов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Сына главной свахи России Розы Сябитовой Дениса захейтили в Сети после того, как он стал ходить с мамой по разным ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка. SHOT выяснил, какое приданое может предложить 35-летний жених.

По данным телеграм-канала, мужчина ездит на «ладе гранте» 2018 года выпуска. Правил почти не нарушает — лишь пара штрафов за всё время и те сразу были оплачены. Также Денис владеет квартирой в московском районе Чертанове (площадь 40 квадратов) стоимостью около десяти миллионов рублей и долей в трёхкомнатной квартире в Савёловском районе, которая оценивается примерно в 25 миллионов. Увлекается сын телеведущей компьютерными играми, аниме и страйкболом.

Денис Сябитов родился в 1989 году в браке Розы и Михаила Сябитовых. Спустя четыре года после этого супруг свахи умер от инфаркта.

«Стратегия скандалистки»: Психолог объяснила вызывающее поведение Розы Сябитовой на публике
«Стратегия скандалистки»: Психолог объяснила вызывающее поведение Розы Сябитовой на публике

Ранее в Сети раскритиковали Дениса за то, что он до сих пор проводит всё время с матерью и не может связать двух слов. Однажды мужчина чуть было не женился на женщине с двумя детьми, но мать быстро вмешалась и прибегла к жёстким мерам. Сябитова поставила сыну ультиматум: если он решит связать свою жизнь с избранницей, то может забыть о материальной поддержке.

Никита Никонов
  • Новости
  • Роза Сябитова
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar