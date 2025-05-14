В Индии тигр убил пятую по счёту жертву за последние три дня

В индийском штате Махараштра зафиксирован очередной случай нападения тигра. Трагедия произошла в лесном массиве, прилегающем к заповеднику Тадоба-Андхари, где 30-летняя Бхуванешвари Бхендре была смертельно ранена хищником. Инцидент стал пятым по счёту за последние три дня, сообщает издание The Free Press Journal.

Утром 13 мая женщина вместе с семьёй собирала листья чернодревесной хурмы в районе Мал, расположенном в буферной зоне заповедника. Тигр неожиданно атаковал Бхендре, нанеся ей тяжёлые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

10 мая три женщины также погибли от лап хищника во время сбора листьев хурмы в лесном массиве Синдевахи. Ещё одна жительница стала жертвой аналогичного нападения 11 мая.