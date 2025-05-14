В Индии тигр убил пятую по счёту жертву за последние три дня
В Индии тигры растерзали пятую женщину за три дня. Обложка © freepik / wirestock
В индийском штате Махараштра зафиксирован очередной случай нападения тигра. Трагедия произошла в лесном массиве, прилегающем к заповеднику Тадоба-Андхари, где 30-летняя Бхуванешвари Бхендре была смертельно ранена хищником. Инцидент стал пятым по счёту за последние три дня, сообщает издание The Free Press Journal.
Утром 13 мая женщина вместе с семьёй собирала листья чернодревесной хурмы в районе Мал, расположенном в буферной зоне заповедника. Тигр неожиданно атаковал Бхендре, нанеся ей тяжёлые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
10 мая три женщины также погибли от лап хищника во время сбора листьев хурмы в лесном массиве Синдевахи. Ещё одна жительница стала жертвой аналогичного нападения 11 мая.
Ранее в штате Махараштра, Индия, леопард напал на 20-летнюю жительницу Паял Чаван. Инцидент произошёл 25 апреля в деревне Ванарвади, когда девушка косила траву в поле возле своего дома. Спасти её не удалось из-за большой потери крови.