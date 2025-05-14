Психолог подсказал способ вернуть сексуальную активность в брак
Психолог Идзиковский: Снижение сексуальной активности в браке поддаётся лечению
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Несмотря на высокий уровень разводов в стране, многие семейные проблемы можно решить, считает психолог Евгений Идзиковский. Он раскрыл трёхэтапный алгоритм восстановления отношений, где на первом месте стоит медицинское обследование.
«Во-первых, стоит сходить к врачу, потому что это может быть следствием биологического, гормонального сбоя. На втором этапе нужно посмотреть, есть ли в паре какие-то нерешённые проблемы, постараться их решить. Даже если проблема мелкая, она накапливается и портит всю жизнь», — рассказал он «Радио 1».
Эксперт подчёркивает, что снижение сексуального влечения часто становится индикатором глубинных проблем в паре. При этом он предостерегает от поспешных выводов – такая реакция может быть естественной при переживании горя или длительного стресса. Идзиковский отметил, что каждый случай уникальный, однако в первую очередь нужно проверять физическое состояние — иногда устранение проблемы медицинского характера позволяет решить психологический вопрос.
К слову о разводах, ранее Life.ru рассказывал об удивительном случае в Греции, где местная жительница развлечения ради попросила ChatGPT погадать ей на кофейной гуще. Вряд ли кто-то мог рассчитывать, что всё зайдёт так далеко, но нейросеть нагадала даме, что её супруг питает чувства к некой молодой девушке и скоро закрутит с ней роман. Этого «пророчества» оказалось достаточно, чтобы женщина подала на развод.